Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260709.1 Friedrichskoog

Trischen: Feuer zerstört Vogelwarte

Friedrichskoog (ots)

Am gestrigen Abend ist es auf der Vogelinsel Trischen zu einem Brand des dort einzigen Gebäudes, dem Vogelwärterhäuschen, gekommen. Die Flammen zerstörten das Objekt vollständig, der Vogelwart erlitt leichte Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 22.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der auf Holzpfählen stehenden Holzhütte ein Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der einzige Bewohner der Insel in dem Gebäude und versuchte, das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen. Dies misslang, und der 33-Jährige verließ das Haus, das letztlich komplett niederbrannte. Der aus Baden-Württemberg stammende Bewohner kam vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Den Transport führte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger durch.

Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichskoog wurde mit einem auf Helgoland gestarteten SAR-Hubschrauber zum Brandort geflogen und begleitete dort das kontrollierte Abbrennen der Vogelwarte.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Heider Kriminalpolizei.

Merle Neufeld

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