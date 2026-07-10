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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260710.1 Burg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Burg (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Burg eine Verkehrsunfallflucht ereignet. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 18.50 Uhr bis 19.10 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Frontbereich eine Beschädigung sowie rote Lackanhaftungen fest. Der Verursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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