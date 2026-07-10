Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260710.2 Wrist: Einbruch am helllichten Tag

Wrist (ots)

Am Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wrist eingebrochen und haben unter anderem Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 19.40 Uhr bis 20.20 Uhr verließen die Bewohner ihr Einfamilienhaus in der Föhrdener Straße. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte über ein Fenster des Wintergartens in das Gebäude eingedrungen waren. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck sowie ein Mobiltelefon.

Das gestohlene Handy konnte später geortet werden. Einsatzkräfte fanden es zerstört in Bad Bramstedt abseits der Bundesstraße 206 auf.

Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Föhrdener Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Merle Neufeld

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