Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260708.2 Itzehoe: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld und Bankdaten

Itzehoe (ots)

Ein Betrüger hat am vergangenen Montag eine Seniorin aus Itzehoe um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und erschlich sich das Vertrauen der Seniorin.

Am Vormittag erhielt die Geschädigte einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Er behauptete, dass das Bargeld, welches die Dame zuletzt mit EC-Karte aus einem Geldautomaten gezogen hätte, falsch sei. Zudem kündigte er einen Mitarbeiter an, der das Falschgeld und die Bankkarte abholen werde.

Gegen 11.00 Uhr erschien dann ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, rund 175 Zentimeter großer und schlanker Mann an der Wohnanschrift der Frau. Er stellte sich als "Bruno Gomez" vor, sprach akzentfrei Deutsch und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Die Seniorin übergab dem Unbekannten insgesamt tausend Euro sowie ihre EC-Karte. Auf Nachfrage teilte sie dem Mann die dazugehörige PIN mit. Der Täter versprach, den angeblichen Schaden durch das Falschgeld zu ersetzen. Die EC-Karte brachte er bereits kurze Zeit später zurück.

Erst am folgenden Tag bemerkte die Rentnerin über ihr Online-Banking eine unberechtigte Bargeldabhebung in Höhe von 1.480 Euro. Nach Auskunft ihrer Bank hoben Unbekannte den Betrag am Montag gegen 11.22 Uhr an einem Geldautomaten in Itzehoe ab. Die Bank sperrte inzwischen das Konto sowie die EC-Karte der Geschädigten.

Die Itzehoer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Im Zusammenhang mit der geschilderten Tat weist die Polizei darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals Bargeld, Zahlungskarten oder Wertsachen an der Haustür abholen. Ebenso fragen sie ihre Kundinnen und Kunden niemals nach der PIN einer EC- oder Kreditkarte. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen oder Besuchen äußerst misstrauisch, legen Sie auf und informieren Sie im Zweifel Angehörige oder die Polizei.

Merle Neufeld

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