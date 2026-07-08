PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260708.2 Itzehoe: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld und Bankdaten

Itzehoe (ots)

Ein Betrüger hat am vergangenen Montag eine Seniorin aus Itzehoe um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und erschlich sich das Vertrauen der Seniorin.

Am Vormittag erhielt die Geschädigte einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Er behauptete, dass das Bargeld, welches die Dame zuletzt mit EC-Karte aus einem Geldautomaten gezogen hätte, falsch sei. Zudem kündigte er einen Mitarbeiter an, der das Falschgeld und die Bankkarte abholen werde.

Gegen 11.00 Uhr erschien dann ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, rund 175 Zentimeter großer und schlanker Mann an der Wohnanschrift der Frau. Er stellte sich als "Bruno Gomez" vor, sprach akzentfrei Deutsch und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Die Seniorin übergab dem Unbekannten insgesamt tausend Euro sowie ihre EC-Karte. Auf Nachfrage teilte sie dem Mann die dazugehörige PIN mit. Der Täter versprach, den angeblichen Schaden durch das Falschgeld zu ersetzen. Die EC-Karte brachte er bereits kurze Zeit später zurück.

Erst am folgenden Tag bemerkte die Rentnerin über ihr Online-Banking eine unberechtigte Bargeldabhebung in Höhe von 1.480 Euro. Nach Auskunft ihrer Bank hoben Unbekannte den Betrag am Montag gegen 11.22 Uhr an einem Geldautomaten in Itzehoe ab. Die Bank sperrte inzwischen das Konto sowie die EC-Karte der Geschädigten.

Die Itzehoer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Im Zusammenhang mit der geschilderten Tat weist die Polizei darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals Bargeld, Zahlungskarten oder Wertsachen an der Haustür abholen. Ebenso fragen sie ihre Kundinnen und Kunden niemals nach der PIN einer EC- oder Kreditkarte. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen oder Besuchen äußerst misstrauisch, legen Sie auf und informieren Sie im Zweifel Angehörige oder die Polizei.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 12:23

    POL-IZ: 260708.1 Weddingstedt: Flammen zerstören Wohngebäude

    Weddingstedt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Weddingstedt ein leerstehendes Wohngebäude in Brand geraten. Die Flammen zerstörten das Haus vollständig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Gegen 04.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Eichenhain aus, nachdem dort ein ehemaliges Wohngebäude in Brand geraten war. Trotz des schnellen Eingreifens der ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:16

    POL-IZ: 260707.3 Wacken: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

    Wacken (ots) - Am vergangenen Donnerstag hat ein Betrüger einen Mann aus dem Kreis Steinburg um einen nicht unerheblichen Geldbetrag gebracht. Er gab sich am Telefon als Mitarbeitende einer Bank aus und erschlich sich sensible Bankdaten. Es entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Gegen 14.00 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf von einer Rufnummer, die er seiner Hausbank zuordnete. Eine Frau gab sich als Mitarbeiterin ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:53

    POL-IZ: 260707.2 Itzehoe: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

    Itzehoe (ots) - Am Montag haben Betrüger eine Frau aus Itzehoe um mehrere tausend Euro gebracht. Sie erschlichen sich das Vertrauen der Seniorin und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie eine Geld von ihrem Konto. Kurz vor 12.00 Uhr erhielt die 68-Jährige den Anruf eines Mannes, der sich als Sicherheitsmitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er behauptete, auf ihrem Konto seien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren