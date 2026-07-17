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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260717.1 Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Freibades in Brunsbüttel ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Die Fahrzeugnutzerin stellte ihren blauen Dacia gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in der Straße Ulitzhörn ab. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Fahrertür. Der Verursacher hatte nicht auf die Rückkehr der Fahrzeugnutzerin gewartet und auch nicht die Polizei verständigt.

Wer ein geparktes Fahrzeug beschädigt, muss zunächst eine angemessene Zeit am Unfallort auf die Rückkehr des Fahrzeugnutzers warten. Alternativ kann man auch sofort die Polizei verständigen. Kehrt der Fahrzeughalter nicht zurück, muss der Verursacher in jedem Fall die Polizei informieren. Eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug reicht nicht aus.

Zum Zeitpunkt des Abstellens herrschte auf dem Parkplatz reger Betrieb. Das Polizeirevier Brunsbüttel ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04852 60240 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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