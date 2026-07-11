Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Sechs Strohballen in Brand geraten

In der Nacht zum Samstag brannten ein Feld mit rund 20 Quadratmeter Fläche sowie sechs Strohballen. Gegen 03:30 Uhr wurde ein Flächenbrand im Bereich der Tobelhalde, neben einem dortigen Friedhof, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten bereits das Feld sowie die Strohballen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 8040 zu melden.

Überlingen

Unbekannter nach vorausgegangener Körperverletzung flüchtig

Ein bislang unbekannter Mann hat gegen Mitternacht auf dem Soundbeach-Festival zwei junge Männer unvermittelt ins Gesicht geschlagen und dabei einen 19-Jährigen schwer im Mundbereich verletzt. In der Nacht zum Samstag kam es gegen 00:10 Uhr im Bereich des Ausgangs des Soundbeach-Festivals in Überlingen zu einem tätlichen Angriff durch einen bislang unbekannten Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Täter zunächst einem 19-jährigen Festivalbesucher unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag brachen dem Geschädigten beide oberen Schneidezähne ab. Unmittelbar danach schlug der Unbekannte auch einem 20-Jährigen ins Gesicht. Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit dem Vorfall noch weitere Personen verletzt wurden. Zwischen den beiden Geschädigten und dem Täter hatte es zuvor keinerlei Kontakt gegeben. Zeugenaussagen zufolge soll der Unbekannte zuvor einen Konflikt mit einer anderen Personengruppe gehabt haben. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann unerkannt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30-40 Jahre alt, 170-180 cm groß, Glatze, Dreitagebart und trug ein weißes T-Shirt. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können sich unter Tel. 07551 8040 zu melden. Insbesondere werden auch Personen gebeten sich zu melden, die im Zusammenhang mit dem Angriff möglicherweise ebenfalls verletzt wurden.

Überlingen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der K 7771 auf die L 200 ein bislang unklarer Verkehrsunfall zwischen einem BMW, 5er-Reihe, und einem Motorrad. Nach Angaben der 55-jährigen BMW-Fahrerin befuhr diese die K 7771 aus Richtung Bambergen kommend und wollte an der Einmündung nach rechts auf die L 200 in Richtung Überlingen abbiegen. Sie gab an, dass sie auf der L200 von der 50-jährigen Motorradfahrerin überholt worden sei und diese beim Wiedereinscheren den BMW gestreift habe. Die Motorradfahrerin schilderte den Unfallhergang hingegen dahingehend, dass diese die L 200 in Fahrtrichtung Überlingen bereits bevorrechtigt befahren habe. Der BMW sei an der Einmündung auf die L 200 eingefahren und habe ihr die Vorfahrt genommen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe sie ausweichen müssen, wobei es zur Berührung der Fahrzeuge gekommen sei. Am BMW entstand ein Sachschaden am linken Kotflügel sowie an den Reifen in Höhe von 2.500 Euro. Am Motorrad wurden der Auspuff sowie die Fußrasten beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich schildern, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551 8040 in Verbindung zu setzen.

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