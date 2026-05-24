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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Fahrradfahrer stürzt nach Bremsmanöver - Polizei sucht Zeugen

Herzlake (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 11:40 Uhr an der Löninger Straße in Herzlake zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw die Löninger Straße aus Richtung L102 kommend in Richtung Zuckerstraße. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines EDEKA-Marktes übersah der Fahrzeugführer offenbar einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer.

Der Radfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte dabei. Das Fahrrad fiel anschließend auf die Motorhaube eines wartenden Dacia Duster einer 71-jährigen Frau. Sowohl der bislang unbekannte Pkw-Fahrer als auch der Fahrradfahrer entfernten sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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