Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Sömmerda (ots)

Gestern (09-07.2026) wurde eine E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall in Sömmerda verletzt. Gegen 20:50 Uhr waren ein 20-jähriger Mann und zwei 15- und 12-Jährige Mädchen mit E-Scootern auf der Weißenseer Straße in Sömmerda unterwegs gewesen. Die beiden Jugendlichen nutzten dabei gemeinsam einen E-Scooter. Der 20-jährige verlor die Kontrolle über seinen Scooter und stieß mit den beiden Jugendlichen zusammen. Die Mädchen stürzten daraufhin und die 15-jährige Fahrerin verletzte sich. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Drogenvortest ergab bei dem 20-jährigen ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis und Amphetaminen. Die Fahrt war damit für ihn beendet. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter ausschließlich von einer Person genutzt werden dürfen. Das Mitnehmen weiterer Personen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. (SO)

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