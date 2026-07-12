Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dellen im Blech, Kennzeichen im Bett

Erfurt (ots)

Eine 45-jährige Frau sorgte am Samstagabend in Erfurt für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 18:30 Uhr sprang die bereits polizeibekannte Täterin in der Konrad-Zuse-Straße aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach auf einen geparkten Pkw eines 64-jährigen Mannes. Dadurch entstanden Dellen an der Motorhaube sowie am Fahrzeugdach.

Anschließend riss die Frau die hintere Kennzeichenhalterung samt amtlichem Kennzeichen ab und nahm dieses mit in ihre Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Da die Tatverdächtige namentlich bekannt war, konnten Polizeibeamte sie wenig später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die 45-Jährige wurde als Beschuldigte belehrt und mit den Tatvorwürfen konfrontiert. Das entwendete Kennzeichen händigte sie den Beamten freiwillig wieder aus. Dabei erklärte sie, sie habe das Kennzeichen mit ins Bett genommen und damit gekuschelt.

Nach dem Eindruck der eingesetzten Beamten stand die Frau vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ob dies im Zusammenhang mit ihrem Verhalten stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen die 45-Jährige wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls eingeleitet. (FH)

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