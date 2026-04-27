Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Fachforum beleuchtet Bedeutung von Kinderfeuerwehr und Brandschutzerziehung

Wuppertal (ots)

Mit einem vielseitigen Programm hat das Fachforum Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung und Kinderfeuerwehr des VdF NRW im April zahlreiche Fachkräfte aus Nordrhein-Westfalen nach Wuppertal gelockt. Die Veranstaltung diente als Plattform, um aktuelle Themen aus beiden Bereichen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Ansätze für die praktische Arbeit bei den Feuerwehren vor Ort zu entwickeln. Veranstaltet wurde das Fachforum in unmittelbarer Nähe zur Landesgeschäftsstelle in der Gesamtschule Langerfeld.

Im Mittelpunkt standen die wachsende Bedeutung und die thematische Vielfalt beider Bereiche innerhalb der Feuerwehrarbeit. Den ganzen Tag konnten die Teilnehmenden aus 15 Fachvorträgen und Workshops auswählen und an vier ausgewählte Themengebieten/Workshops teilnehmen. Dabei wurde die Gelegenheit zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch genutzt. Fachvorträge und Praxisbeispiele wurden durch Diskussionsrunden ergänzt, was nach Einschätzung der Organisatoren maßgeblich zum Erfolg des Forums beitrug. Zu den Hauptorganisatoren des Fachtages gehörten die Referentin für Brandschutzerziehung und -aufklärung, Maria Marschner und Bildungsreferentinnen für Kinder- und Jugendfeuerwehr, Madeline Bracki-Smialkowski und Jessica Zensen.

Ein zentrales Thema war die enge Verbindung zwischen Kinderfeuerwehr und Brandschutzerziehung. Dabei wurde auch das Potenzial einer intensiveren Zusammenarbeit hervorgehoben. Vorgestellte Projekte verdeutlichten, wie Kinder frühzeitig für Gefahren sensibilisiert und gleichzeitig für ein Engagement in der Feuerwehr gewonnen werden können. Darüber hinaus setzte ein Impulsvortrag zur Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung von Prof. Dr. Frank Fiedrich, von der Bergisches Universität Wuppertal, neue Akzente. Er machte deutlich, dass diesem Themenfeld künftig eine noch größere Bedeutung für Feuerwehr und Gesellschaft zukommen könnte.

Unterstützt wurde das Fachforum unter anderem von der Provinzial Versicherung. Auch die Beiträge der Referentinnen und Referenten sowie die Mitwirkung der Gesamtschule Langerfeld und weiterer Beteiligter trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Nach Einschätzung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen des VdF NRW hat das Forum erneut gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für die Weiterentwicklung der Arbeit in Kinderfeuerwehr und Brandschutzerziehung ist.

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