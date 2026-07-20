Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260720.4 Itzehoe: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend brannte auf einem Supermarktparkplatz in Itzehoe ein Auto. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gegen 23:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lise-Meitner-Straße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Heck eines Volvo vollständig in Flammen. Die Feuerwehr Itzehoe löschte den Brand.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei lässt sich eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder weitere Hinweise zur Brandentstehung geben können.

Hinweise nimmt die Itzehoer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

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