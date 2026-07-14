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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Apolda

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagmorgen kam es im Bereich der Anschlussstelle Apolda zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die B87 aus Richtung Oettern und wollte nach links auf die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden auffahren. Dabei übersah der Fahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Während der Maßnahmen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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