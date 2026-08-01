PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Brand in Schrebergartenanlage +++ Körperverletzung +++ Störung der Totenruhe +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Brand in Schrebergartenanlage,

Bad Camberg, Eichbornstraße, Freitag, 31.07.2026, 18:52 Uhr

(ra) Am Freitagabend brach in einer Schrebergartenanlage in Bad Camberg ein Feuer aus.

Am Freitag, 31.07.2026, 18:52 Uhr musste die Feuerwehr einen Brand in einer Schrebergartenanlage in Bad Camberg löschen. Betroffen waren drei Parzellen, in welchen es neben der Beschädigung an einer Gartenlaube und Gartengeräten zur Beschädigung zweier Metalltonnen und einem Wiesenbrand kam. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Die Frage zur Brandursache kann derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Körperverletzung,

Limburg, Hospitalstraße, Freitag, 31.07.2026, 19:19 Uhr

(ra) Am Freitagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Einkaufsmarkt in Limburg.

Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurden drei Geschädigte von einer Personengruppe am Freitag, 31.07.2026, 19:19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hospitalstraße durch Faustschläge und Tritte verletzt. Die Tätergruppierung entfernte sich in unbekannte Richtung. Einer der Täter trug eine blaue Kappe. Sämtliche Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare und trugen Gucci-Bekleidung. Ob und inwieweit die Geschädigten Verletzungen davontrugen, ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die die Tat beobachteten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Störung der Totenruhe,

Runkel Ennerich, Waldfriedhof, Mittwoch, 29.07.2026, 12:00 Uhr - Freitag, 31.07.2026, 13:20 Uhr

(ra) Zwischen Mittwoch und Freitag zerstörten Unbekannte das Grab eines Verstorbenen in Runkel.

Unbekannte kippten, vermutlich durch Nutzung eines auf dem Friedhof befindlichen Schubkarren, zwischen Mittwoch, 29.07.2026, 12:00 Uhr und Freitag, 31.07.2026, 13:20 Uhr Erde auf ein Urnengrab am Waldfriedhof in Ennerich und schändeten so die letzte Ruhestätte des Verstorbenen.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeug aufgebrochen,

Limburg Eschhofen, Brüsseler Straße, Freitag, 31.07.2026, 19:16 Uhr

(ra) Am vergangenen Freitag brachen unbekannte Täter einen geparkten PKW in Eschhofen auf.

Der oder die Täter zerstörten am Freitag, 31.07.2026, 19:16 Uhr in der Brüsseler Straße das linke vordere Fenster eines geparkten blauen PKW Cupra. Eine im Fahrzeug abgelegte Tasche wurde entwendet. Bei Tatausführung entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 1400 Euro.

Die Kriminalpolizei Limburg bittet bei verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, um Mitteilung unter 06431 9140-0.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Auch nicht solche, die den Eindruck erwecken könnten, es könne sich um solche handeln. Hierdurch kann ein vermeidbarer Fahrzeugaufbruch provoziert werden.

5. Verkehrsunfallflucht,

Limburg Eschhofen, Brüsseler Straße, Samstag, 01.08.2026, 04:50 Uhr bis 05:50 Uhr

(hn) Am Samstagmorgen entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer in Eschhofen unerlaubt vom Unfallort.

Am Samstag, 01.08.2026 entfernte sich eine unfallverursachende Person zwischen 04:50 Uhr und 05:50 Uhr von der Brüsseler Straße, nachdem diese einen geparkten grauen Opel Corsa beschädigte und einen Sachschaden von ca. 4000 Euro verursachte.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

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