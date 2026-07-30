PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diesel aus Lkw entwendet +++ Einbruch in Schule +++ Feuerwerksbatterien lösen Flächenbrand aus

Limburg (ots)

1. Diesel aus Lkw entwendet,

Limburg an der Lahn-Offheim, Hannelore-Hingott-Straße, Dienstag, 28.07.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2026, 05:20 Uhr

(kq)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in Limburg-Offheim rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw entwendet.

Die Täter machten sich an dem in der Hannelore-Hingott-Straße abgestellten Fahrzeug zu schaffen und entnahmen den Kraftstoff aus dem Tank.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Einbruch in Schule,

Weilburg, Am Windhof, Dienstag, 28.07.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2026, 06:00 Uhr

(kq)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter in eine Schule in Weilburg eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Eingangstür des Schulgebäudes in der Straße "Am Windhof" auf und gelangten so in das Innere. Dort brachen sie mehrere Räume auf und durchsuchten diese. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

3. Feuerwerksbatterien lösen Flächenbrand aus, Beselich-Heckholzhausen, Niedersteiner Nord, Donnerstag, 30.07.2026, 00:55 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in Beselich-Heckholzhausen mehrere Feuerwerksbatterien in der Nähe einer trockenen Freifläche gezündet.

Gegen 00:55 Uhr geriet die Vegetation im Bereich "Niedersteiner Nord" in Brand. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

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