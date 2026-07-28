PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Spendenbox aus Moschee gestohlen

Limburg (ots)

1. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Limburg, Danziger Straße, 24.07.2026 bis 27.07.2026

(pl)Zwischen Freitag und Montag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Limburg eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Spendenbox aus Moschee gestohlen,

Limburg, Eisenbahnstraße, 26.07.2026, 15:25 Uhr

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde aus der Moschee in der Eisenbahnstraße in Limburg die Spendenbox gestohlen. Unbekannte Täter begaben sich gegen 15:25 Uhr in die Moschee, brachen die Spendenbox auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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