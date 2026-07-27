PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 18-Jährige sexuell belästigt, Winzer angegriffen und Widerstand geleistet +++ Spendenbox aus Moschee gestohlen

Limburg (ots)

1. 18-Jährige sexuell belästigt, Winzer angegriffen und Widerstand geleistet, Limburg, Neumarkt, 00:30 Uhr bis 00:40 Uhr

(pl)Ein 48-jähriger Mann hat in der Nacht zum Samstag im Rahmen der Rheingauer Weintage in Limburg eine 18-Jährige sexuell belästigt, den zur Hilfe kommenden Winzer angegriffen und anschließend Widerstand geleistet. Die 18-Jährige wurde gegen 00:30 Uhr an einem Weinstand am Neumarkt von dem 48-Jährigen mit sexuellen Bemerkungen belästigt und schließlich auch noch verbal bedroht. Als der Winzer den Mann daraufhin aufforderte, dies zu unterlassen, wurde er von diesem angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch den verständigten Polizeikräften gegenüber verhielt sich der 48-Jährige weiterhin aggressiv und widersetzte sich der Festnahme. Von den eingesetzten Polizeikräften wurde durch die Widerstandshandlung niemand verletzt. Der 48-Jährige muss sich nun wegen seines Verhaltes in sogleich drei Ermittlungsverfahren verantworten. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Spendenbox aus Moschee gestohlen,

Limburg, Blumenröder Straße, 26.07.2026, 15:05 Uhr bis 15:07 Uhr

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde aus der Moschee in der Blumenröder Straße in Limburg die Spendenbox gestohlen. Ein Mann begab sich um kurz nach 15:00 Uhr in den Gebetsraum, riss die Spendenbox aus der Wandhalterung und ergriff anschließend mit der Beute die Flucht. Der Täter wurde als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,70-1,80 Meter groß, schmal, mit kurzen schwarzen Haaren und einem Oberlippenbart beschrieben. Getragen habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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