PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizeibeamte während Personenkontrolle angegriffen +++ Körperverletzung in der Innenstadt +++ Auseinandersetzung auf Kirmes +++ geparkte PKW beschädigt +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Limburg (ots)

1. Polizeibeamte während Personenkontrolle angegriffen

Limburg, Grabenstraße und Offheimer Weg,

Sonntag, 26.07.2026, 00:30 Uhr bis 00:50 Uhr

(cm) Ein 31-jähriger Mann griff in der Limburger Innenstadt Polizeibeamte an, nachdem diese ihn kontrollieren wollten.

Bereits am 02.07.2026 wurde dem 31-jährigen Mann aus Limburg ein Aufenthaltsverbot für die Waffenverbotszone in Limburg erteilt, da dieser mehrfach in der Limburger Innenstadt strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Am Sonntag, dem 26.07.2026, gegen 00:30 Uhr wurden Polizeibeamte auf den Rheingauer Weintagen in Limburg auf den Mann aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich alkoholisiert war und Besucher des Festes belästigte. Bei der sich anschließenden Personenkontrolle versuchte der Mann zunächst wegzulaufen. Er wurde durch die eingesetzten Beamten festgehalten. Anschließend setzte er sich mit Tritten und Schlägen gegen die Polizeibeamten zur Wehr und spuckte mehrfach. Er wurde zur Polizeistation Limburg transportiert und in eine Gewahrsamszelle eingeliefert. In der Zelle griff er erneut die Polizeibeamten an, bedrohte diese, biss einem Polizeibeamten in den Oberarm und zerstörte ein Funkgerät. Im weiteren Verlauf musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Richter bestätigte die polizeiliche Ingewahrsamnahme und ordnete deren Fortdauer bis zum Abend des 26.07.2026 an.

2. Körperverletzung in der Innenstadt

Limburg, Grabenstraße,

Sonntag, 26.07.2026, 03:40 Uhr

(akr) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Grabenstraße in Limburg zu einer Körperverletzung. Der 40-Jährige Geschädigte geriet auf der Straße vor einer Lokalität zunächst in verbale Streitigkeiten mit dem bislang unbekannten Täter, woraufhin dieser ihm ins Gesicht schlug. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Hospitalstraße. Der Geschädigte wurde hierbei leicht im Gesicht verletzt. Der flüchtige Täter wird als männlich mit südländischem Phänotyp und Bart beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem Portrait auf dem Rücken und eine lange dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

3. Auseinandersetzung auf Kirmes

Mengerskirchen, Unterm Buchwald,

Sonntag, 26.07.2026, 00:45 Uhr

(rd) In der Nacht zu Sonntag kam es nahe der Kirmes in Mengerskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen. Vorausgegangen war wohl ein verbaler Streit, in dessen Folge der 16-jährige Geschädigte durch seinen bislang unbekannten Widersacher mehrere Schläge ins Gesicht und Tritte in den Oberkörper abbekommen hat. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend vom Tatort. Der geschädigte Jugendliche wurde leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Geparkte PKW beschädigt

Limburg, Gartenstraße,

Freitag, 24.07.2026, 20:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 14:00 Uhr

(akr) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag sind in der Gartenstraße in Limburg mehrere abgestellte PKW mutwillig beschädigt worden. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden insgesamt vier Fahrzeuge, welche in der Gartenstraße am Fahrbahnrand geparkt waren, im Bereich der Außenspiegel und Tankdeckel beschädigt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 EUR. Zeuginnen und Zeugen sowie weitere geschädigte Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg zu wenden.

5. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Elbtal-Mühlbach, Hohlstraße

Samstag, 25.07.2026, 19:50 Uhr

(akr) Am Samstagabend kam es in Elbtal-Mühlbach zu einem Alleinunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem grauen Opel die Hohlstraße in Elbtal und kam dort, vermutlich in Folge seiner Fahruntüchtigkeit, von der Straße ab und streifte mit seinem Fahrzeug eine Mauer. Aufmerksame Anwohner bemerkten dies und verständigten die Polizei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und knapp 2,7 Promille in der Atemluft hatte. Der entstandene Schaden an der Mauer und dem Fahrzeug wird auf circa 3000 EUR geschätzt. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

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