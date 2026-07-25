PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrüche in Bäckereien+++Pfefferspray auf Kirmes eingesetzt+++Ballenpresse fängt Feuer+++Betrüger erbeuten 30.000 Euro+++

Limburg (ots)

1.

Diebstahl aus Garten: Rasenmäher und Zinktonne weg

65549 Limburg, Marienbader Ring

Mittwoch, 22.07.2026 bis Donnerstag, 23.07.2026

Limburg. Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag zugeschlagen: Von einem Grundstück im Marienbader Ring entwendeten die Diebe zwei Rasenmäher sowie eine Zinktonne.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

2.

Ballenpresse fängt bei Erntearbeiten Feuer

65520 Bad Camberg Schwickershausen

Freitag, 24.07.2026, 16:30 Uhr

Bad Camberg. Schrecksekunde bei den Erntearbeiten: Am Freitagnachmittag geriet auf einem Feld bei Schwickershausen eine Ballenpresse in Brand. Die Flammen griffen schnell auf den Traktor und ein angrenzendes Feldstück über. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größerer Flächenbrand verhindert und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

3.

30.000 Euro Schaden: Senior fällt auf Krypto-Betrüger rein

65618 Selters-Eisenbach

Dienstag, 21.07.2026 bis Freitag, 24.07.2026

Mit dem Versprechen exorbitanter Renditen lockten Internetbetrüger einen Senior in die Falle. Nachdem der Mann zu Wochenbeginn zunächst 250 Euro auf einer dubiosen Krypto-Plattform investiert hatte, meldete sich eine angebliche Finanzberaterin telefonisch bei ihm. Mit geschickter Gesprächsführung überredete sie den Mann zu zwei weiteren Überweisungen - Gesamtschaden: über 30.000 Euro.

Erst als eine dritte, erneut fünfstellige Zahlung anstand, schlug die Hausbank Alarm, blockierte die Transaktion und klärte den Geschädigten auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor vermeintlich hochprofitablen Anlagemöglichkeiten, für die im Internet, am Telefon oder über Messenger geworben wird. Seien Sie skeptisch und überprüfen Sie die Seriosität von Anbietern stets bei unabhängigen Stellen (z. B. BaFin oder Verbraucherzentrale). Lassen Sie sich durch künstlich erzeugten Zeitdruck niemals zu übereilten Entscheidungen verleiten.

4.

Dieb nutzt die Gelegenheit und stiehlt Tasche aus unverschlossenem PKW

65520 Bad Camberg-Würges

Riesengebirgsstraße, Donnerstag, 23.07.2026 bis Freitag, 24.07.2026

Leichte Beute machten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Würges: Aus einem nicht abgeschlossenen Wagen entwendeten die Täter eine Sporttasche samt Kopfhörern.

Personen, die im Bereich der Riesengebirgsstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

5.

Schlägerei Kirmes Mengerskirchen: Pfefferpistole eingesetzt

Mengerskirchen, Hauptstraße

Samstag, 25.07.2026 04:00 Uhr

Eskalation in den frühen Morgenstunden: Auf der Kirmes in Mengerskirchen gerieten am Samstag gegen 04:00 Uhr mehrere Personen aneinander. Im Verlauf der Schlägerei schoss ein bislang Unbekannter mit einer Pfefferpistole in die Gruppe. Drei Männer im Alter von 18, 25 und 29 Jahren erlitten dadurch Augenreizungen.

Nach der Tat flüchteten mehrere Beteiligte in einem weißen BMW. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder den Insassen machen können. Kontakt: Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0.

6.

Bäckerei-Einbrüche in Weilburg: Tresor entwendet

Weilburg, Frankfurter Straße

Freitag, 24.07.2026 18:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 05:30 Uhr

Weilburg. Zwei Bäckereifilialen gerieten in der Nacht zum Samstag ins Visier von Einbrechern:

   -	Frankfurter Straße: Verschafften sich Unbekannte gewaltsam 
Zutritt zum Verkaufsraum und stahlen einen Tresor samt den 
Tageseinnahmen.
   -	Kubacher Weg: Hebelten Täter zwar Eingangs- und Seitentür auf, 
ließen dann jedoch aus ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und 
flüchteten ohne Beute.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe den Bäckereien bemerkt haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0.

7.

Einbruch in Schwimmbad Weilmünster scheitert

Weilmünster, Laubuseschbacher Straße

Freitag, 24.07.2026, 20:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 07:30 Uhr

Weilmünster. Erfolglos blieben Einbrecher auf dem Gelände des Schwimmbades Weilmünster. Beim Versuch, die Tür zum Kassenhaus aufzuhebeln, scheiterten die Täter an der Schließvorrichtung. Auch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe brachte nicht den gewünschten Erfolg - die Unbekannten mussten ohne Beute abziehen, hinterließen jedoch Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 14:15

    POL-LM: Mit Messer angegriffen - Festnahme

    Limburg (ots) - 1. Mit Messer angegriffen - Festnahme, Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, 23.07.2026, 15:55 Uhr (pl)Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Feldweg im Bereich der Limburger Straße in Erbach zu einem Messerangriff mit anschließender Festnahme. Eine 42-jährige Frau meldete der Polizei gegen 15:55 Uhr, dass ihr 37-jähriger Begleiter soeben im Feld im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten mit einem ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 16:07

    POL-LM: Gartenschuppen aufgebrochen

    Limburg (ots) - 1. Gartenschuppen aufgebrochen, Limburg, Feldbergstraße, 19.07.2026, 10:00 Uhr bis 22.07.2026, 15:10 Uhr (pl)Zwischen Sonntagvormittag und Mittwochnachmittag wurde ein Gartenschuppen in der Feldbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in den Schuppen ein, schnappten sich Werkzeuge sowie Gartengeräte und ergriffen dann mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 1.500 Euro die Flucht. ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 16:56

    POL-LM: Keine presserelevanten Sachverhalte

    Limburg (ots) - Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren