PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrüche in Bäckereien+++Pfefferspray auf Kirmes eingesetzt+++Ballenpresse fängt Feuer+++Betrüger erbeuten 30.000 Euro+++

Limburg (ots)

1.

Diebstahl aus Garten: Rasenmäher und Zinktonne weg

65549 Limburg, Marienbader Ring

Mittwoch, 22.07.2026 bis Donnerstag, 23.07.2026

Limburg. Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag zugeschlagen: Von einem Grundstück im Marienbader Ring entwendeten die Diebe zwei Rasenmäher sowie eine Zinktonne.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

2.

Ballenpresse fängt bei Erntearbeiten Feuer

65520 Bad Camberg Schwickershausen

Freitag, 24.07.2026, 16:30 Uhr

Bad Camberg. Schrecksekunde bei den Erntearbeiten: Am Freitagnachmittag geriet auf einem Feld bei Schwickershausen eine Ballenpresse in Brand. Die Flammen griffen schnell auf den Traktor und ein angrenzendes Feldstück über. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größerer Flächenbrand verhindert und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

3.

30.000 Euro Schaden: Senior fällt auf Krypto-Betrüger rein

65618 Selters-Eisenbach

Dienstag, 21.07.2026 bis Freitag, 24.07.2026

Mit dem Versprechen exorbitanter Renditen lockten Internetbetrüger einen Senior in die Falle. Nachdem der Mann zu Wochenbeginn zunächst 250 Euro auf einer dubiosen Krypto-Plattform investiert hatte, meldete sich eine angebliche Finanzberaterin telefonisch bei ihm. Mit geschickter Gesprächsführung überredete sie den Mann zu zwei weiteren Überweisungen - Gesamtschaden: über 30.000 Euro.

Erst als eine dritte, erneut fünfstellige Zahlung anstand, schlug die Hausbank Alarm, blockierte die Transaktion und klärte den Geschädigten auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor vermeintlich hochprofitablen Anlagemöglichkeiten, für die im Internet, am Telefon oder über Messenger geworben wird. Seien Sie skeptisch und überprüfen Sie die Seriosität von Anbietern stets bei unabhängigen Stellen (z. B. BaFin oder Verbraucherzentrale). Lassen Sie sich durch künstlich erzeugten Zeitdruck niemals zu übereilten Entscheidungen verleiten.

4.

Dieb nutzt die Gelegenheit und stiehlt Tasche aus unverschlossenem PKW

65520 Bad Camberg-Würges

Riesengebirgsstraße, Donnerstag, 23.07.2026 bis Freitag, 24.07.2026

Leichte Beute machten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Würges: Aus einem nicht abgeschlossenen Wagen entwendeten die Täter eine Sporttasche samt Kopfhörern.

Personen, die im Bereich der Riesengebirgsstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

5.

Schlägerei Kirmes Mengerskirchen: Pfefferpistole eingesetzt

Mengerskirchen, Hauptstraße

Samstag, 25.07.2026 04:00 Uhr

Eskalation in den frühen Morgenstunden: Auf der Kirmes in Mengerskirchen gerieten am Samstag gegen 04:00 Uhr mehrere Personen aneinander. Im Verlauf der Schlägerei schoss ein bislang Unbekannter mit einer Pfefferpistole in die Gruppe. Drei Männer im Alter von 18, 25 und 29 Jahren erlitten dadurch Augenreizungen.

Nach der Tat flüchteten mehrere Beteiligte in einem weißen BMW. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder den Insassen machen können. Kontakt: Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0.

6.

Bäckerei-Einbrüche in Weilburg: Tresor entwendet

Weilburg, Frankfurter Straße

Freitag, 24.07.2026 18:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 05:30 Uhr

Weilburg. Zwei Bäckereifilialen gerieten in der Nacht zum Samstag ins Visier von Einbrechern:

- Frankfurter Straße: Verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und stahlen einen Tresor samt den Tageseinnahmen.

- Kubacher Weg: Hebelten Täter zwar Eingangs- und Seitentür auf, ließen dann jedoch aus ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe den Bäckereien bemerkt haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0.

7.

Einbruch in Schwimmbad Weilmünster scheitert

Weilmünster, Laubuseschbacher Straße

Freitag, 24.07.2026, 20:00 Uhr bis Samstag, 25.07.2026, 07:30 Uhr

Weilmünster. Erfolglos blieben Einbrecher auf dem Gelände des Schwimmbades Weilmünster. Beim Versuch, die Tür zum Kassenhaus aufzuhebeln, scheiterten die Täter an der Schließvorrichtung. Auch das Einschlagen einer Plexiglasscheibe brachte nicht den gewünschten Erfolg - die Unbekannten mussten ohne Beute abziehen, hinterließen jedoch Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

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