PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Portemonnaie aus Pkw gestohlen - Polizei warnt!

Limburg (ots)

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße,

Montag, 27.07.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 28.07.2026, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag haben sich Diebe in Obertiefenbach ein mutmaßlich unverschlossenes Fahrzeug zu Nutze gemacht und aus diesem mehrere Wertgegenstände entwendet. Im Zeitfenster von 16:00 Uhr bis 08:00 Uhr suchten die Täter einen in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 58 abgestellten VW Tiguan auf und öffneten diesen. Aus dem Innenraum wurde ein Portemonnaie samt Bargeld und diversen persönlichen Gegenständen entwendet.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin:

Wertgegenstände gehören nicht ins Auto! Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Handtaschen, Laptops, Smartphones oder Geldbörsen sind für Diebe ein gefundenes Fressen und können einen Autoaufbruch provozieren. Nehmen Sie Wertsachen daher immer mit oder verstauen Sie sie bereits vor Fahrtantritt außerhalb des Blickfelds.

Achten Sie außerdem darauf, Ihr Fahrzeug stets ordnungsgemäß abzuschließen, auch bei kurzen Erledigungen. Ein verschlossenes Fahrzeug bietet zwar keinen vollständigen Schutz, erschwert Tätern jedoch den Zugriff und kann Gelegenheitsdiebe abschrecken.

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