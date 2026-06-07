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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 30-Jähriger mit 1,89 Promille sein Fahrzeug führte. Er fiel den Beamten in der Neustadter Straße durch umfassende Schlangenlinien auf. Er wurde im nahen Krankenhaus einer Blutprobenentnahme unterzogen und ihm anschließend die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen ihn genauso eingeleitet wie gegen den bereits einige Stunden zuvor kontrollierten 24-Jährigen, welcher mit seinem Fahrrad in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg unterwegs war. Auch er wurde einer Kontrolle unterzogen, hierbei stellte sich heraus, dass er mit 1,69 Promille über dem Grenzwert lag und sich damit ebenfalls strafbar machte. Auch er musste ins Krankenhaus verbracht werden, um sich dort eine Blutprobenentnahme unterziehen zu lassen. Den Heimweg musste er natürlich auch zu Fuß antreten.

Generell bleibt hier festzuhalten, dass für Radfahrer die Promillegrenze zwar bei 1,6 Promille liegt - jedoch bei Ausfallerscheinungen wie schwankende Fahrt oder Schlangenlinien auch darunter schon die Strafbarkeit nach §316 StGB gegeben sein kann. Wer auf der sicheren Seite sein will, nimmt mit erheblich weniger Alkoholisierung am Straßenverkehr teil.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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