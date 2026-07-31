PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" in den Kurpark ein

POL-LM: Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" in den Kurpark ein
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" in den Kurpark ein, Bad Camberg, Kurpark am Brunnen, Donnerstag, 06.08.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(kq)Das Polizeipräsidium Westhessen lädt Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, den 6. August 2026, von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu "Coffee with a Cop" in den Bad Camberger Kurpark ein.

Bei einer Tasse Kaffee haben Interessierte am Brunnen die Möglichkeit, mit den anwesenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten offen über ihre Anliegen, Fragen und "Sorgen" ins Gespräch zu kommen. Als Ansprechpartner stehen der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, sowie der Schutzmann vor Ort, Klaus Pörtner, zur Verfügung. In ungezwungener Atmosphäre können sich die Besucherinnen und Besucher mit ihnen zu den Themen Sicherheit, Prävention und zur Polizeiarbeit vor Ort austauschen.

Ziel der Aktion ist es, den direkten Kontakt zwischen der Polizei und der Bevölkerung zu stärken und Gespräche außerhalb konkreter Einsatzsituationen zu ermöglichen.

Die Polizei freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie interessante Gespräche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 11:58

    POL-LM: Drei Personen flüchten nach Verkehrsunfall

    Limburg (ots) - Drei Personen flüchten nach Verkehrsunfall, Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße, Donnerstag, 30.07.2026, 15:40 Uhr (kq)Am Donnerstagnachmittag flüchteten drei Personen nach einem Verkehrsunfall in Waldbrunn-Hintermeilingen. Gegen 15:40 Uhr bog ein mit drei Personen besetzter schwarzer Roller von der Wiesenstraße nach rechts auf die Oberdorfstraße in Richtung Ellar ab. Ein 77-jähriger Mann, der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 11:48

    POL-LM: Portemonnaie aus Pkw gestohlen - Polizei warnt!

    Limburg (ots) - Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Montag, 27.07.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 28.07.2026, 08:00 Uhr (fh)Zwischen Montag und Dienstag haben sich Diebe in Obertiefenbach ein mutmaßlich unverschlossenes Fahrzeug zu Nutze gemacht und aus diesem mehrere Wertgegenstände entwendet. Im Zeitfenster von 16:00 Uhr bis 08:00 Uhr suchten die Täter einen in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 58 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren