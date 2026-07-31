PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" in den Kurpark ein

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Limburg (ots)

Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" in den Kurpark ein, Bad Camberg, Kurpark am Brunnen, Donnerstag, 06.08.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(kq)Das Polizeipräsidium Westhessen lädt Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, den 6. August 2026, von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu "Coffee with a Cop" in den Bad Camberger Kurpark ein.

Bei einer Tasse Kaffee haben Interessierte am Brunnen die Möglichkeit, mit den anwesenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten offen über ihre Anliegen, Fragen und "Sorgen" ins Gespräch zu kommen. Als Ansprechpartner stehen der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Björn Gutzeit, die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Mona Mai, sowie der Schutzmann vor Ort, Klaus Pörtner, zur Verfügung. In ungezwungener Atmosphäre können sich die Besucherinnen und Besucher mit ihnen zu den Themen Sicherheit, Prävention und zur Polizeiarbeit vor Ort austauschen.

Ziel der Aktion ist es, den direkten Kontakt zwischen der Polizei und der Bevölkerung zu stärken und Gespräche außerhalb konkreter Einsatzsituationen zu ermöglichen.

Die Polizei freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie interessante Gespräche.

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