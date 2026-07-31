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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Drei Personen flüchten nach Verkehrsunfall

Limburg (ots)

Drei Personen flüchten nach Verkehrsunfall, Waldbrunn-Hintermeilingen, Oberdorfstraße, Donnerstag, 30.07.2026, 15:40 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag flüchteten drei Personen nach einem Verkehrsunfall in Waldbrunn-Hintermeilingen.

Gegen 15:40 Uhr bog ein mit drei Personen besetzter schwarzer Roller von der Wiesenstraße nach rechts auf die Oberdorfstraße in Richtung Ellar ab. Ein 77-jähriger Mann, der mit einem braunen Nissan in gleicher Richtung unterwegs war, setzte kurz vor dem Ortsausgang zum Überholen an.

Während sich der Nissan auf Höhe des Rollers befand, lenkte dessen Fahrer nach links, um in die Ringstraße abzubiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der Fahrer des Rollers und seine beiden Mitfahrer stürzten zu Boden.

Anschließend entfernten sich die drei Personen mit dem Roller von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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