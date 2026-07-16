POL-DA: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus
Lampertheim (ots)
Am Donnerstagmorgen (16.07.) gegen 01:14 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in der Alten Viernheimer Straße in Lampertheim zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der einzige Bewohner der Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Wohnung verbracht werden. Da dieser sowie in der Nachbarwohnung befindliche zwei Bewohner Rauchgas einatmeten, wurde diese vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Nach Belüftung durch die FW sind alle Wohnungen wieder bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe werden nun vom Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei übernommen.
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