Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: +++Nachtragsmeldung+++ Brand einer Scheune

Biblis (ots)

Der Brand einer Scheune in der Straße "Zum Alten Wasserwerk" hat am Mittwochmittag (15.7.) Feuerwehr und Polizei beschäftigt (wir haben berichtet). Das Feuer konnte inzwischen durch ein Großaufgebot an Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Im Verlauf des Brandes griffen die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude über. Das betroffene Gebäude ist infolge des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen verursachte das Feuer einen Sachschaden in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand.

Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Umständen, die mit der Brandentstehung in Zusammenhang stehen könnten, geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6315356

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