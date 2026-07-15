Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad im Visier

Polizei sucht Eigentümer und Zeugen

Darmstadt (ots)

Ins Visier eines Kriminellen geriet am Dienstagabend (14.7.) gegen 23.30 Uhr ein in der Annastraße angeschlossenes Fahrrad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich der bislang unbekannte Täter mittels eines Werkzeugs an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen. Der Unbekannte flüchtete anschließend mitsamt dem Velo in Richtung Heinrichstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zudem trug er zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt, schwarze Shorts, eine Basecap sowie eine schwarze Umhängetasche.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K 20) ermittelt und sucht den Eigentümer des Rads. Zudem werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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