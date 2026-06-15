Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin bei Unfall mit einem Auto schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Südring in Paderborn hat sich eine Fußgängerin am Montagvormittag, 15. Juni, schwere Verletzungen zugezogen.

Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 10.40 Uhr mit einem BMW auf der linken von zwei Fahrbahnen in Richtung Universität unterwegs, als plötzlich auf Höhe einer rechtsseitig gelegenen Bushaltestelle eine 69-jährige Frau auf die Fahrbahn lief. Die 24-Jährige versuchte noch zu bremsen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube geladen und fiel von dort aus zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der BMW wurde durch die Staatsanwaltschaft Paderborn sichergestellt.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war der Südring zwischen den Kreuzungen mit der Husener Straße und dem Pohlweg für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

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