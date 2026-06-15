Polizei Paderborn

POL-PB: Unbehelmt, auf der falschen Seite unterwegs und alkoholisiert - Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Sonntag, 14. Juni, kam es gegen 21.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einer Autofahrerin auf der Detmolderstraße in Bad Lippspringe, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

Ein 27 Jahre alte Frau war in ihrem Ford Focus auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Bad Lippspringe stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich radelte ein 26 Jahre alter Mann auf seinem Rad auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Paderborn, nach eigener Aussage entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung.

Als der Mann die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto, welches von links kam. Der Radler, der keinen Helm trug, stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Die Beamten führten eine freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Verletzten durch, der positiv ausfiel. Der Mann kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, die Ford-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 1.700 Euro.

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