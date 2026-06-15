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Polizei Paderborn

POL-PB: Trocknerbrand in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Samstag, 13. Juni sorgte gegen 20.31 Uhr ein technischer Defekt für den Brand eines Wäschetrockners im Keller eines Einfamilienhauses an der Konrad-Korte-Straße in Bad Lippspringe. Personen verletzten sich dabei nicht.

Die eingesetzten Polizisten stellten bei Eintreffen am Einsatzort starke Rauchentwicklung im Keller fest. Die Bewohnerin des Hauses war zu der Zeit nicht im Gebäude, Personen verletzten sich bei dem Feuer nicht. Die Feuerwehr, die kurz danach eintraf, stellte einen brennenden Wäschetrockner im Keller fest, löschte diesen und belüftetet das Gebäude.

Es entstand Sachschaden zwischen 30.00 und 40.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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