Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Raub gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstagabend, 11. Juni wurde ein 40 Jahre alter Mann in Paderborn auf der Nordstraße Opfer eines Raubüberfalls, bei dem die mutmaßlichen Täter ihn schwer verletzten.

Der polnischstämmige Mann war nach ersten Ermittlungen am Abend auf der Nordstraße aus Richtung eines Supermarkts kommend in Richtung Detmolder Straße unterwegs, als ihm zwei Unbekannte zwischen Höhe der Hausnummern 21 und 27 entgegenkamen und einer von ihnen ihn unvermittelt schlug. Die beiden entrissen ihm seine Tasche, stahlen die Geldbörse und flohen in unbekannte Richtung.

Beide Personen seien arabischer Herkunft gewesen, einer trug einen Bart. Ein Zeuge fand den verletzten Mann gegen 23.00 Uhr in einem Hauseingang an der Nordstraße und alarmierte Rettungsdienst und Polizei. Das Opfer war nach eigener Aussage in Begleitung einer Frau unterwegs, die weglief, als die Tat passierte.

Die Polizei bittet diese Frau und weitere Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0.

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