Polizei Paderborn

POL-PB: Frontaler Zusammenstoß mit zwei Leichtverletzten

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Samstagnachmittag, 13. Juni, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 68-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 14.05 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Problems geriet sie im Kreuzungsbereich mit der Kaiser-Heinrich-Straße in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Ford Focus, in dem ein 32-Jähriger in Richtung Sennelager fuhr. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die Frau und einen Hund aus dem Corsa.

Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fahrer des Focus wurde vor Ort behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Dubelohstraße im Unfallbereich für knapp 90 Minuten komplett gesperrt.

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