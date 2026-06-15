PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Frontaler Zusammenstoß mit zwei Leichtverletzten

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Samstagnachmittag, 13. Juni, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Die 68-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 14.05 Uhr in Richtung Paderborn unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Problems geriet sie im Kreuzungsbereich mit der Kaiser-Heinrich-Straße in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Ford Focus, in dem ein 32-Jähriger in Richtung Sennelager fuhr. Der Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die Frau und einen Hund aus dem Corsa.

Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fahrer des Focus wurde vor Ort behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Dubelohstraße im Unfallbereich für knapp 90 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 10:16

    POL-PB: Zeugen zu Raub gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstagabend, 11. Juni wurde ein 40 Jahre alter Mann in Paderborn auf der Nordstraße Opfer eines Raubüberfalls, bei dem die mutmaßlichen Täter ihn schwer verletzten. Der polnischstämmige Mann war nach ersten Ermittlungen am Abend auf der Nordstraße aus Richtung eines Supermarkts kommend in Richtung Detmolder Straße unterwegs, als ihm zwei Unbekannte zwischen Höhe der Hausnummern 21 und 27 entgegenkamen und einer von ihnen ihn unvermittelt ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 09:52

    POL-PB: Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

    Büren (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 10. Juni, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni, 07.00 Uhr, in eine Lagerhalle am Oberen Westring in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten zunächst einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Danach gingen sie eine Scheibe der Lagerhalle an und durchwühlten die Räumlichkeit. Sie flüchteten im Anschluss in ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 07:34

    POL-PB: #LEBEN: Pedelec-Training im Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte- Noch Plätze frei!

    Paderborn (ots) - (md) Für das Pedelec-Training im Fahrrad-Fachhandel Löckenhoff + Schulte am 19. Juni um 10.00 Uhr sind noch Plätze frei. Die Kooperation zwischen dem Fahrradhändler und der Kreispolizeibehörde Paderborn richtet sich an Pedelec-Fahrende ab 50 Jahren und ist kostenfrei. Das Training umfasst fahrpraktische Übungen und die Vermittlung von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren