Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 10. Juni, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 11. Juni, 07.00 Uhr, in eine Lagerhalle am Oberen Westring in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten zunächst einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Danach gingen sie eine Scheibe der Lagerhalle an und durchwühlten die Räumlichkeit. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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