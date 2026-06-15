Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Vereinsheim am Deipenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Spaziergänger hatte am Sonntag, 14. Juni, gegen 16.10 Uhr gesehen, dass das Zugangstor zum Vereinsgelände sowie weitere Türen des Vereinsgebäudes offenstanden und die Polizei alarmiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte die beschädigten Türen und durchwühlte Räumlichkeiten fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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