PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Nordheim: ++AKTUELL++ Brand einer Scheune

Biblis (ots)

Aktuell befindet sich ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei "Zum Alten Wasserwerk" in Nordheim. Dort steht seit kurz vor 14.30 Uhr eine Scheune in Vollbrand. Offenbar ist von dem Feuer auch ein angrenzendes Gebäude betroffen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bislang niemand verletzt. Über die Brandursache und den zu erwartenden Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren