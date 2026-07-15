POL-DA: Biblis-Nordheim: ++AKTUELL++ Brand einer Scheune
Biblis (ots)
Aktuell befindet sich ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei "Zum Alten Wasserwerk" in Nordheim. Dort steht seit kurz vor 14.30 Uhr eine Scheune in Vollbrand. Offenbar ist von dem Feuer auch ein angrenzendes Gebäude betroffen.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bislang niemand verletzt. Über die Brandursache und den zu erwartenden Sachschaden können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
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