PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau attackiert Einsatzkräfte +++ Diebe auf Baustelle

Hofheim (ots)

1. Frau attackiert Einsatzkräfte,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Montag, 15.06.2026, 15.20 Uhr

(da)Am Montagnachmittag hat eine Frau im Main-Taunus-Zentrum Polizeikräfte attackiert. Gegen 15 Uhr wurde eine Streife zu einem Restaurant im Einkaufszentrum gerufen, da sich eine Frau dort aufhielt, die sich weigerte zu gehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wollten sie die Frau nach draußen begleiten. Dabei biss sie einem Beamten in das Bein und beleidigte dessen Kollegin. Die 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Eschborn gebracht. Dort wurde ihr unter anderem von einem Arzt Blut abgenommen. Sie muss sich nun wegen diverser Straftatbestände verantworten.

2. Diebe auf Baustelle,

Hochheim, Rheingaubogen, Freitag, 12.06.2026, 16.30 Uhr bis Montag, 15.06.2026, 6.30 Uhr

(da)Am Wochenende waren Diebe auf einer Baustelle in Hochheim zugange. Die bislang unbekannten Täter kletterten zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh über einen Zaun auf das Grundstück in der Straße "Rheingaubogen". Dort begaben sie sich in eine Lagerhalle und entwendeten diverse Sanitärmodule im Wert von rund 1.000 Euro. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim zu melden.

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