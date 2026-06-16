Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer schlägt mit Holzbrett zu

FR / Bielefeld / Sieker (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beleidigte und verletzte am Montag, 15.06.2026, einen anderen Autofahrer auf der Detmolder Straße, da er sich mutmaßlich von dessen Fahrweise gestört fühlte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Gütersloher mit einem weißen BMW 530d xDrive, an dem Bielefelder Kennzeichen abgebracht waren, die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Endhaltestelle Sieker fuhr dann ein unbekannter Mann neben ihm und zeigte ihm den ausgestreckten Mittelfinger. An der roten Ampel stiegen beide Fahrer aus ihren Autos aus und trafen auf der Fahrbahn aufeinander. Der unbekannte Mann soll dann mit einem Holzbrett gegen den Oberkörper des 27-Jährigen geschlagen haben. Der Gütersloher soll sich daraufhin zur Wehr gesetzt und den Angreifer mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen haben. Im Anschluss stiegen beide Männer in ihre Autos und fuhren davon. Der Gütersloher erstattete am späten Abend auf der Polizeiwache Ost eine Anzeige gegen den Unbekannten.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß und mittellange Haare. Sein Erscheinungsbild wurde als südeuropäisch beschrieben. Bei der Tat trug er vermutlich die Arbeitskleidung eines Handwerkers.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

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