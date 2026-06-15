Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Wechsel-Trick

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 13.06.2026, hielt ein Ladendetektiv in einem Kaufhaus am Niederwall einen Trickbetrüger fest. Der polizeibekannte Täter wurde mit Haftbefehlt gesucht.

Ein Kunde bezahlte, gegen 16:05 Uhr, vier Bekleidungsstücke an der Kasse und übergab der Kassiererin 600 Euro. Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse und legte das Geld hinein. Nun bat der Mann darum, dass Geld nochmal zurück zu erhalten, zwecks Überprüfung und Nachzählung. Bei dem Vorgang separierte der Täter von der Kassiererin unbemerkt mehrere Geldscheine und steckte diese in seine Jackentasche. So gab er anstatt der 600 Euro lediglich 400 Euro zurück. Wenig später versuchte der Mann die Kleidungsstücke an die Kassiererin zurück zu geben, um die angeblich bezahlten 600 Euro zurückzuerhalten.

Der Ladendetektiv, der den Vorgang beobachten konnte, hielt den Täter fest und informierte die Polizei.

Bei dem Trickbetrüger handelte es sich um einen polizeibekannten 39-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Strafverfahren wegen Betrugs und Unerlaubten Aufenthalt wurden eingeleitet. Zudem musste er zur Sicherung der Strafverfahren eine Sicherheitsleistung von 600 Euro leisten. Gegen den 39-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor, so dass die Polizisten ihn festnahmen und er in Haft ging.

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