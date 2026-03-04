PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.03.2026 13.50 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6228796

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Durchsuchung der gesamten Schule ist mittlerweile abgeschlossen. Es konnten keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage erlangt werden. Wie der Amokalarm ausgelöst wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Schulleitung hat den Unterricht für den heutigen Tag beendet. Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist gewährleistet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Sandra Giertzsch
Telefon: 06321-854-4016
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:50

    POL-PDNW: Polizeieinsatz im Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen. Der Bereich um das Gymnasium ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:25

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 03.03.2026 gegen 07:45 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Leopoldstraße, Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford die Leopoldstraße aus Richtung Weinstraße Süd kommend in Fahrtrichtung Philipp-Fauth-Straße. Aufgrund des Verkehrszeichens 206 ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:22

    POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Dackenheim (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 09 Uhr bis 10:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße in Dackenheim. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren