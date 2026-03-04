Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.03.2026 13.50 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6228796

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Durchsuchung der gesamten Schule ist mittlerweile abgeschlossen. Es konnten keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage erlangt werden. Wie der Amokalarm ausgelöst wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Schulleitung hat den Unterricht für den heutigen Tag beendet. Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist gewährleistet.

