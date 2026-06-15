Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger haben Bielefelder Senioren im Visier

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Nachdem die Polizei Bielefeld am Freitagnachmittag, 12.06.2026, vor der Telefonbetrugsmasche "Erkranktes Kind" gewarnt hat, wechselten die Betrüger zu einer anderen gängigen Masche.

Gegen 19:05 Uhr erhielt ein Senior aus Bielefeld Mitte den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser teilte mit, dass man einen Kollegen vorbeischicken würde, um für seine Sicherheit zu sorgen. Noch während des andauernden Telefonats klingelte es an der Wohnungstür des Mannes an der Wörthstraße. Der Komplize des Telefonbetrügers erkundigte sich nach Wertsachen und wollte - aus angeblichen Sicherheitsgründen - alle Zimmer in Augenschein nehmen. Zunächst gab der Senior dem Betrüger Auskunft. Schließlich wurde ihm der Mann suspekt, sodass er den Täter der Wohnung verwies und die Polizei informierte.

Der unbekannte Täter soll wie folgt aussehen: männlich, etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß und schwarz gekleidet.

Gegen 20:20 Uhr erhielt eine Seniorin den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Betrüger teilte mit, dass die Polizei Erkenntnisse zu einem kurz bevorstehenden Einbruch bei der Bielefelderin hätte. Kurz darauf erschien ein Komplize des Anrufers an der Wohnung des Opfers an der Straße Hartlager Weg. Das Opfer ließ den falschen Polizisten herein, um die angebliche Sicherheit der Wohnung zu überprüfen. Dort entwendete er ein Sparbuch, eine EC-Karte und Goldschmuck.

Die Seniorin beschrieb den Abholer wie folgt: männlich, etwa 170 cm groß, schwarze Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei Bielefeld rät: Sprechen Sie mit ihren Angehörigen, Eltern und Großeltern über die unterschiedlichen Maschen von Betrügern und wie sie sich davor schützen können. Geeignetes Informationsmaterial zum Schutz vor den zahlreichen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Warnung vor Schockanruf-Welle vom 12.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6293475

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

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