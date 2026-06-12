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Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor einer Schockanruf-Welle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld warnt aktuell vor Betrügern, die mit Schockanrufen an das Geld ihrer Opfer gelangen wollen.

Aktuell werden der Polizei Bielefeld vermehrt Anrufe von Betrügern gemeldet. Diese teilen mit, dass das Kind der Angerufenen eine schwere Erkrankung erlitten habe. Um das Leben zu retten oder zu verlängern seien teure Medikamente erforderlich, die erst beschafft und eingeflogen werden müssten.

Die Angerufenen sollen dafür schnellstmöglich eine hohe Geldsumme übergeben. Teilweise wurde den Opfern auch versprochen, dass sie ihr Geld im Nachgang erstattet bekommen.

Die Polizei sensibilisiert: Beenden Sie Anrufe, in denen hohe Geldzahlungen gefordert werden. Rufen Sie Ihre Kinder unter der ihnen bekannten Nummer zurück. Lassen Sie sich nicht zu schnellen Zahlungen überreden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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