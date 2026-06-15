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Polizei Bielefeld

POL-BI: Süßigkeiten statt Geld gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Freitag, 12.06.2026, in einen Kindergarten an der Wallenbrücker Straße ein.

Zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr, und Freitag, 06:45 Uhr, hebelte der Täter an mehreren Fenstern, sowohl auf der Rückseite als auch an der Vorderseite des Gebäudes. Schließlich gelang es ihm, ein Fenster auf der Vorderseite gewaltsam zu öffnen und das Gebäudeinnere zu betreten.

Dort durchsuchte er mehrere Räume und öffnete Schränke gewaltsam. Auf der Suche nach Bargeld, brach er eine Geldkassette auf, die jedoch leer war.

Er nahm aus einem Gruppenraum Süßigkeiten an sich und flüchtete aus dem Kindergarten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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