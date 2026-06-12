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Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Bielefeld am Freitag, 12.06.2026

Bielefeld (ots)

TLa. Ein Streifenwagen der Polizeiwache Brackwede befuhr gegen 16:00 Uhr die Windelsbleicher Straße in Fahrtrichtung Brackwede unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (blaues Blinklicht und Signalhorn) und beabsichtigte, die Kreuzung Friedrichsdorfer Straße geradeaus zu überqueren. Die dortige Lichtzeichenanlage (LZA) zeigte zu diesem Zeitpunkt bereits Rotlicht an, weswegen der Streifenwagen sich mit langsamer Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich hineintastete.

Ein 76jähriger Fahrer aus Steinhagen befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem PKW VW die Friedrichsdorfer Straße aus Friedrichsdorf kommend mit der Absicht, die o.g. Kreuzung zu überqueren. Der Steinhagener Fahrzeugführer fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier frontal mit der Fahrertür des von rechts kommenden Streifenwagens. Durch die Kollision wurde der Streifenwagen gegen einen an der gegenüberliegenden LZA wartenden PKW Renault geschoben, welcher mit zwei Personen besetzt war.

Der Steinhagener erlitt durch den Verkehrsunfall eine leichte Prellung am Handgelenk. Die 70jährige Beifahrerin des PKW Renault klagte nach der Kollision über leichte Schmerzen in der Brust. Beide Leichtverletzten konnten nach ambulanter Untersuchung durch Rettungssanitäter vor Ort entlassen werden. Die Polizeibeamten (28 und 32 Jahre) wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Zuhilfenahme eines Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Die Vollsperrung der Unfallörtlichkeit wird nach Beendigung aller Maßnahmen und Abschleppung der beteiligten Fahrzeug gegen 19:30 Uhr wieder aufgehoben. Durch die Sperrung kam es zu keinen schwerwiegenderen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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