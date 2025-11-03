Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person - zwei Leichtverletzte

Plettenberg (ots)

Am Montagmittag (03.11.25) wurde die Feuerwehr Plettenberg um 12:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lennestraße, Ecke Friedrich-Mayweg-Straße alarmiert. Gemeldet war eine eingeklemmte Person nach Kollision zweier Fahrzeuge.

Aufgrund der Meldung rückten neben der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache auch die Löschgruppen Eiringhausen und Ohle, der RTW Plettenberg, ein RTW aus Werdohl sowie das NEF Plettenberg zur Einsatzstelle aus. Vor Ort zeigte sich, dass zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert waren. Entgegen der ersten Meldung war keine Person eingeklemmt, jedoch eine Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Zur Befreiung der eingeschlossenen Person kam der Rüstwagen der Löschgruppe Ohle zum Einsatz. Mittels der Seilwinde wurde eines der Fahrzeuge, das sich in das andere verkeilt hatte, vorsichtig zurückgezogen. Anschließend konnte die betroffene Person ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Beide beteiligten Personen wurden durch die anwesende Notärztin aus Plettenberg untersucht und als leicht verletzt eingestuft. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und band auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die zuvor voll gesperrte Lennestraße gegen 13:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe erteilt die Feuerwehr keine Auskunft.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell