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Polizei Bielefeld

POL-BI: Messereinsatz bei Streit an der "Tüte"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstagnachmittag, 13.06.2026, wurde ein 27-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung an der Herbert-Hinnendahl-Straße schwer verletzt. Ein weiterer Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten drei Männer gegen 16:50 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung. Der gesuchte Täter holte dabei ein Klappmesser hervor und verletzte den 27-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz schwer und einen 24-jährigen Bielefelder leicht.

Beide Verletzten wurden von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Täter flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Platz. Laut Zeugenaussagen war er zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß und circa 30 Jahr alt. Er hatte eine schmale Statur, dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein graues Shirt, eine schwarze Bomberjacke, eine graue Hose und dunkelbraune Schuhe. Er soll sich öfter an der "Tüte" aufhalten.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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