PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall mit 2 verletzten in Neu-Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Neu-Anspach, Weilstraße,

04.07.2026, 14:20 Uhr

(mv) Am Samstag kam es auf der Landesstraße 3041 in Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Gegen 14:20 Uhr soll ein 62-jähriger PKW-Fahrer auf der Landstraße bei Neu-Anspach zum Abbiegen angesetzt haben. Hierbei übersah ihn ein zweifach besetzter Kleintransporter. Der 41-jährige Fahrzeugführer des Kleintransportes fuhr auf das Heck des Wartenden auf und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 28-jähriger Kleinwagenfahrer konnte diesem nicht rechtzeitig Ausweichen. Es kam zu einer weiteren Kollision. Dabei erlitt dieser mehrere Schürfwunden. Seine 24-jährige Beifahrerin zog sich schwerere Verletzungen zu. Für sie kam ein Rettungshubschrauber, der sie in ein nahelegendes Krankenhaus transportierte. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen 5-stelligen Bereich geschätzt.

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