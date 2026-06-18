Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am 17.06.2026 um 21:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Ortsteil Milspe gerufen. Durch Dämpfe beim Kochen wurde ein Melder im Flur ausgelöst. Die Wohnung wurde gelüftet.

Um 21:21 Uhr war der Einsatz beendet. Im Einsatz war das Hauptamt.

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