Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 12.06.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Insgesamt 6-mal entsandte die Kreisleitstelle Ennepe-Ruhr die Kräfte der Hauptwache in das Stadtgebiet. Bei sämtlichen Alarmierungen handelte es sich um ausgetretene Betriebsmittel die sich unkontrolliert auf den Verkehrswegen ausbreiteten. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurden die Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut, aufgenommen und durch die Feuerwehr entsorgt. Die Einsatzgebiete in denen die Feuerwehr tätig wurde, erstreckte sich über Milspe, Altenvoerde und Voerde. Während der laufenden Einsätze kam es immer wieder zu geringen Verkehrsbehinderungen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei durch die Polizei Ennepe-Ruhr.

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