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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 19:45 Uhr zu einem Industriebetrieb an der Kölner Straße alarmiert. Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage des Betriebes. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einer Produktionshalle aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine zu einer Verrauchung gekommen war. Die betroffene Anlage wurde durch die Feuerwehr stromlos geschaltet. Im Anschluss daran wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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