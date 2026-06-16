FW-EN: Feuerwehreinsatz durch automatische Brandmeldeanlage
Ennepetal (ots)
Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Industriebetrieb an der Breckerfelder Straße alarmiert. Dort hatte aus ungeklärter Ursache die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich eingehend. Da kein Schadenfeuer und keine Gefahr festgestellt werden konnten, war ein weiteres Eingreifen der Hauptwache sowie der Werkfeuerwehr nicht erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell