FW-EN: Feuerwehreinsatz durch automatische Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 19:45 Uhr zu einem Industriebetrieb an der Kölner Straße alarmiert. Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage des Betriebes. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einer Produktionshalle aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine zu einer Verrauchung gekommen war. Die betroffene Anlage wurde durch die Feuerwehr ...

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