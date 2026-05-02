Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Drei verletzte Personen durch defekte Gastherme

Stuttgart (ots)

- Kohlenmonoxid (CO) in Mehrfamilienhaus

- CO-Melder des Rettungsdienstes lösten aus

- Feuerwehr führt Luftmessungen und Belüftungsmaßnahmen durch

Am Samstagabend alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses aufgrund einer kurzzeitig bewusstlosen Person gegen 18:15 Uhr den Notruf 112. Als die ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Sulzerrainstraße in Stuttgart Bad Cannstatt eintrafen, lösten die mitgeführten CO-Melder der Einsatzkräfte aus, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde.

Die Luftmessungen der Feuerwehr ergaben sehr hohe CO-Konzentrationen in mehreren Wohnungen des Gebäudes. Für die Luftmessungen durch Atemschutztrupps der Feuerwehr mussten mehrere Wohnungen geöffnet werden. Schlussendlich konnte eine defekte Gastherme als Ursache für die erhöhten CO-Werte festgestellt werden. Die Gastherme wurde von der Feuerwehr außer Betrieb genommen und das Gebäude belüftet.

Fünf im Gebäude befindliche Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse mussten drei Personen zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert werden. Zwei weitere Personen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Einsatz konnte gegen 20:45 Uhr beendet werden.

Lebensgefährliches CO (Kohlenstoffmonoxid)

Mit CO wird das farb- und geruchlose Gas "Kohlenstoffmonoxid" bezeichnet. Das CO verdrängt den Sauerstoff im Blut und in der Muskulatur. Die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung von Organen und insbesondere dem Gehirn kann dadurch blockiert werden und innerhalb kürzester Zeit zum Tod führen.

CO-Melder kann Leben retten

Ein CO-Melder kann wie ein Rauchmelder Leben retten. Hätten die Bewohner im aktuellen Fall nicht den Rettungsdienst gerufen, wären sie vermutlich nicht mehr auf die lebensbedrohliche Situation aufmerksam geworden. Insbesondere bei Gasthermen, Ölheizungen oder Kaminöfen sollte ein CO-Warner installiert werden. Zudem ist eine regelmäßige Wartung der Thermen und Öfen wichtig. Weitere Informationen sind auf der folgenden Homepage zu finden: www.co-macht-ko.de

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnen

Feuerwache 3: Zwei Löschfahrzeuge

Feuerwache 4: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen

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