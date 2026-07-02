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POL-HG: 14-Jährige aus Grävenwiesbach vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

14-Jährige aus Grävenwiesbach vermisst,

Grävenwiesbach, Am Schindling seit Mittwoch, 01.07.2026, 15:00 Uhr

(kq)Seit Mittwochnachmittag wird die 14-jährige Mia Sophie Bartha aus Grävenwiesbach vermisst.

Die Jugendliche verließ am Mittwoch gegen 15:00 Uhr ihre Wohngruppe in der Straße "Am Schindling" und sollte gegen 21:00 Uhr dorthin zurückkehren. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Mia Sophie Bartha ist 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkel-violett gefärbte Haare und trug zuletzt ein schwarzes Top.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Mia Sophie Bartha nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 92080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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